Accenture: acquisition d'Axis en Espagne

(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi avoir fait l'acquisition d'Axis Corporate, une société espagnole fournissant des services de conseil technologiques à destinations des acteurs du secteur financier.



Créée en 2005, Axis est une entreprise basée à Barcelone, avec des bureaux à Madrid et Boston, dont les 110 consultants collaborent avec quelques unes des plus nombreuses banques et institutions financières espagnoles.



Dans un communiqué, Accenture explique que l'opération va lui permettre de renforcer son positionnement sur ce marché en aidant ses clients à mieux gérer leur niveau de risque, à réduire leurs coûts, à s'adapter aux changements et à mettre sur le marché de nouveaux produits.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.





