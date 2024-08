(AOF) - Accenture acquiert consus.health, l'un des principaux cabinets de conseil allemand en gestion des soins de santé. consus.health propose des services allant de la stratégie médicale et de la gestion des patients aux services d'approvisionnement et de logistique, de gestion des infrastructures et de planification de la construction.

En ajoutant les compétences de consus.health en matière de stratégie et de conseil industriel à ses capacités en matière de transformation numérique et de services gérés, Accenture renforcera sa capacité à aider les prestataires de soins de santé et les hôpitaux d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse à améliorer la qualité de leurs soins.

Fondée en 2012, consus.health est fortement présente sur le marché allemand et dessert plus de 600 prestataires de soins de santé et hôpitaux.

Leurs services comprennent la rationalisation des opérations et l'amélioration de la stratégie et de la gestion financière pour aider les clients à gérer les coûts et à protéger les revenus. Ils conseillent également sur l'amélioration des infrastructures, de la logistique et de l'efficacité énergétique des hôpitaux ainsi que sur l'optimisation de leur construction.

Basée à Fribourg-en-Brisgau, l'équipe de consus.health composée de 140 experts rejoindra le cabinet Health Strategy & Consulting d'Accenture en Allemagne.

