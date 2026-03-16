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Accenture a finalisé l'acquisition de Faculty
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:00

Accenture a finalisé l'acquisition de Faculty, une entreprise britannique leader en intelligence artificielle, reconnue pour son expertise technique et son expérience dans l'application sécurisée de l'IA aux secteurs public et privé.

Suite à cette acquisition, Marc Warner, DG et cofondateur de Faculty, élargit ses fonctions pour devenir également directeur de la technologie d'Accenture et intègre le Comité de direction mondial de l'entreprise.

"Cette acquisition renforce la capacité d'Accenture à accompagner ses clients dans la transformation de leurs processus métiers essentiels grâce à des solutions d'IA sûres, sécurisées et axées sur les résultats" indique le groupe.

Plus de 400 professionnels natifs de l'IA issus de Faculty, dont des data scientists et des ingénieurs en IA hautement qualifiés, rejoignent Accenture pour aider à développer des capacités d'IA de classe mondiale pour les clients.

" L'intégration de Faculty à Accenture nous permettra de renforcer notre stratégie et de devenir le partenaire privilégié de nos clients en matière de transformation, tout en étant un acteur majeur du déploiement sécurisé et généralisé de l'IA ", a déclaré Julie Sweet, DG d'Accenture.

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