Accenture a finalisé l'acquisition de Faculty
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:00
Suite à cette acquisition, Marc Warner, DG et cofondateur de Faculty, élargit ses fonctions pour devenir également directeur de la technologie d'Accenture et intègre le Comité de direction mondial de l'entreprise.
"Cette acquisition renforce la capacité d'Accenture à accompagner ses clients dans la transformation de leurs processus métiers essentiels grâce à des solutions d'IA sûres, sécurisées et axées sur les résultats" indique le groupe.
Plus de 400 professionnels natifs de l'IA issus de Faculty, dont des data scientists et des ingénieurs en IA hautement qualifiés, rejoignent Accenture pour aider à développer des capacités d'IA de classe mondiale pour les clients.
" L'intégration de Faculty à Accenture nous permettra de renforcer notre stratégie et de devenir le partenaire privilégié de nos clients en matière de transformation, tout en étant un acteur majeur du déploiement sécurisé et généralisé de l'IA ", a déclaré Julie Sweet, DG d'Accenture.
Valeurs associées
|196,560 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Guerre en Iran : l'UE va discuter d'un recours à la mission Aspides pour protéger le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz
La mission Aspides, actuellement déployée en mer Rouge, comprend trois navires: un grec, un français et un italien. Les chefs de la diplomatie de l'UE vont discuter lundi 16 mars d'un possible le recours à la mission Aspides pour protéger le trafic maritime dans ... Lire la suite
-
Le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transitaient avant la guerre au Moyen-Orient 20% de la consommation mondiale de pétrole, pousse les Etats de la région à trouver des voies alternatives pour exporter leur brut et les pays consommateurs, d'autres sources ... Lire la suite
-
Pour acheter ou vendre une action, vous devez disposer d'un compte-titres ou d'un Plan d'épargne en actions (PEA) auprès d'un intermédiaire financier. Ensuite, il vous faut lui transmettre un ordre. Le type d'ordre dépend de vos priorités en tant qu'investisseur. ... Lire la suite
-
Indonésie: des entreprises soupçonnées de fraude ont fourni des producteurs européens de biocarburant
Des entreprises indonésiennes visées par une enquête pour fraude sur l'huile de palme ont fourni des producteurs européens de biocarburant dont le géant italien de l'énergie Eni et le finlandais Neste, a révélé une enquête menée par l'AFP et SourceMaterial. Ces ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer