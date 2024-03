Accélération de l’activité B2B dans un marché en plein essor

● Une offre complète et adaptée aux besoins croissants des entreprises désireuses de limiter leur impact environnemental

● Développement d’un solide réseau de partenaires revendeurs

● Accélération des ventes du canal B2B : +32% sur un an, +71% au T4 2023 vs. T4 2022

● Largo confirme la forte dynamique commerciale enregistrée au T1 2024



Sainte-Luce-sur-Loire – 26 mars 2024 – 17h45 CET : Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du reconditionnement de produits high-tech, annonce la montée en puissance de son Offre dédiée aux acteurs B2B, une tendance qui se confirme au cours du premier trimestre 2024.



