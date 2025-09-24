 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Acadia Healthcare progresse après qu'Engine Capital a demandé un changement au sein du conseil d'administration de la société
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions d'Acadia Healthcare ACHC.O augmentent de 10,7 % pour atteindre 24,26 $

** L'investisseur activiste Engine Capital envoie une lettre au conseil d'administration de la société pour lui demander d'explorer la possibilité d'une vente d'actifs et d'ajouter de nouveaux administrateurs à son conseil

** Engine Capital, qui détient une participation d'environ 3 % dans Acadia, affirme que le fournisseur de services de santé a maintenu des rendements négatifs en raison de l'exécution inefficace de sa réorganisation en 2022

** Acadia n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters ** En incluant le mouvement de la séance, l'action ACHC a baissé de 39,4 % depuis le début de l'année

