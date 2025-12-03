Acadia Healthcare plonge après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre -

** Les actions d'Acadia Healthcare ACHC.O chutent de 23,53 % à 12,60 $ dans les transactions de pré-marché

** La société revoit à la baisse ses prévisions d'Ebitda ajusté pour 2025, entre 601 et 611 millions de dollars, par rapport à ses prévisions précédentes de 650 à 660 millions de dollars

** Huit des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur estimation médiane est de 22,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, ACHC a baissé de 58,41% depuis le début de l'année