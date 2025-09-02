Academy Sports and Outdoors chute après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes

2 septembre - ** Les actions du distributeur d'articles de sport Academy Sports and Outdoors ASO.O chutent d'environ 5 % à 50,60 $ avant le marché

** La société manque les estimations de bénéfice et de ventes du deuxième trimestre

** Le bénéfice par action du deuxième trimestre s'élève à 1,94 $, manquant les estimations des analystes de 2,16 $ - données compilées par le London Stock Exchange Group (LSEG)

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 1,60 milliard de dollars, contre 1,61 milliard de dollars estimés

** "Nous pensons que nous avons maintenant une visibilité accrue des impacts tarifaires et que nous sommes bien positionnés pour les atténuer", déclare le directeur général Carl Ford

** La société maintient également le haut de sa fourchette de prévisions annuelles et relève le bas de sa fourchette

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action ASO est en baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année