Absci augmente grâce à une collaboration avec AMD et Oracle pour la découverte de médicaments par l'IA
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments basés sur l'IA Absci ABSI.O augmentent de 5,5 % à 2,51 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce une collaboration avec Oracle Cloud Infrastructure ORCL.N et Advanced Micro Devices AMD.O pour accélérer la découverte de médicaments basée sur l'IA générative

** La plateforme de découverte de médicaments de la société utilise l'infrastructure d'IA d'Oracle et le dernier matériel d'AMD - ABSI

** Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies d'IA pour la découverte et les tests de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la FDA de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche ** ABSI a déclaré en janvier que AMD investira 20 millions de dollars dans la technologie de l'IA pour la découverte de médicaments ** Jusqu'à la dernière clôture, ABSI a baissé de 9,2 % depuis le début de l'année

