Abrdn renoue avec la collecte

Abrdn semble sortir la tête de l’eau. Après des années de décollecte, la société de gestion écossaise a annoncé, au titre du premier trimestre 2024, sa première collecte positive. Elle a enregistré 800 millions de souscriptions nettes sur les trois premiers mois de cette année. Sur la période correspondante de 2023, les rachats s’étaient élevés à 6,2 milliards de livres.

Depuis sa création en 2017 issue de la fusion entre Standard Life Investments et Aberdeen Asset Management, Abrdn n’a pas affiché une seule année de flux positifs. L’an dernier, la société avait encore décollecté 17,6 milliards de livres.

A fin mars, les encours d’abrdn sont ressortis à 507,7 milliards de livres, en hausse de 12,8 milliards de livres depuis fin décembre 2023.

Concernant son pôle Investments, qui représente 374,3 milliards de livres, Abrdn a notamment bénéficié de flux solides de 2,6 milliards de livres dans des stratégies monétaires, portant la collecte de la clientèle institutionnelle et fortunée à 700 millions de livres. La société indique aussi avoir enregistré des flux positifs dans les stratégies quantitatives et l’obligataire. En revanche, les actions ont connu un trimestre difficile, avec une poursuite des rachats, reflétant les retraits du secteur de l’Asie et des marchés émergents. Au total, ce pôle affiche une collecte nette de 200 millions de livres.

La partie conseil ( adviser ) décollecte 900 millions de livres et la partie interactive investor engrange 1,2 milliard de livres.

Reste à voir si les trimestres prochains confirmeront cette tendance positive.

Laurence Marchal