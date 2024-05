Abrdn développe sa nouvelle plateforme digitale de gestion de fortune en Asie

Abrdn a annoncé un partenariat stratégique avec FNZ, un gérant de fortune singapourien, afin de développer sa nouvelle plateforme numérique multi-distributeurs en Asie . Il s’agit d’une plateforme en architecture ouverte, destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), aux banques, aux family offices et aux compagnies d’assurance en Asie, hors Japon. Cette plateforme numérique permettra à ces acteurs d’offrir des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, des solutions autogérées par le biais de portails pour les conseillers et les clients, ainsi que des interfaces de programmation d’applications (API) standardisées.

L’Asie devrait dépasser les États-Unis en termes de richesse financière d’ici 2025 et le nombre de millionnaires devrait plus que doubler d’ici la fin de la décennie, selon Abrdn. Cette région représente un marché d’importance stratégique pour la société de gestion écossaise. Abrdn et FNZ se sont déjà associés en 2005 pour créer une plateforme au Royaume-Uni pour des CGP anglais, comprenant 75,2 milliards d’actifs sous administration.

Tuba Raqshan