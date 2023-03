Abrdn décollecte encore et toujours en 2022

(NEWSManagers.com) - Encore une année noire pour Abrdn. Le gérant d’actifs écossais, né en 2017 de la fusion entre Aberdeen Asset Management et Standard Life, a publié ce 28 février des résultats financiers en recul et des encours sous gestion une nouvelle fois en berne lors de l’exercice 2022. La direction, qui pensait prendre un nouveau départ après six années de décollecte, a dû se résigner à quelques ajustements stratégiques. Au menu : la sortie de deux marchés, la vente d’un actif, et la poursuite de sa cure d’amaigrissement salariale. Un nouveau directeur des investissements sera également chargé de redresser la barre.

Le résultat opérationnel est en baisse de 4% sur un an à 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d’euros), en raison d’un environnement macroéconomique difficile, explique la firme. Le résultat net comptable ressort lui dans le rouge, avec -615 millions de livres, contre un gain d’un milliard en 2021.

Les encours sont gestion et administration ont reculé de 8,4%, pénalisés par une décollecte nette de 13 milliards de livres (dont trois sur les produits monétaires), la sortie programmée de 24 milliards de livres gérés pour le compte d’un mandat de la Lloyds Banking Group, et un effet marché négatif de 59 milliards. Dans cet environnement morose, la lumière vient de la nouvelle filiale ii (ex-Interactive Investor). Le service d’investissement en ligne pour épargnants, intégré au groupe en mai 2022, a collecté 55 milliards de livres sur la période décomptée.

La société écossaise compte plus que jamais sur ses activités de distribution de fonds auprès des particuliers, qui ont résisté à la baisse. L’offre dédiée aux conseillers financiers, Abrdn Adviser, a collecté 1,6 milliard de livres d’encours nets, et le nouveau pôle «Personal», qui abrite les offres en direct aux épargnants, près de deux milliards. Mathématiquement, la branche principale, dénommée «Investments», a rendu 41 milliards de livres à ses divers porteurs de parts.

Abrdn vend une filiale de gestion discrétionnaire à LGT

Pour retrouver sa rentabilité, Abrdn a dévoilé de nouveaux arbitrages pour atteindre ses objectifs de baisse des coûts. Tout d’abord, la firme va se retirer physiquement des marchés australien et taïwanais. Elle compte aussi poursuivre la réduction de ses effectifs, après les avoir baissés de 8% sur 2022. Elle doit par ailleurs compléter la rationalisation de sa gamme de fonds actions et multi-classes d’actifs pour se concentrer sur un nombre plus restreint de stratégies et délivrer de meilleures performances. A cela, il faut ajouter la possible cession prochaine à la banque espagnole Santander de son activité de capital-investissement, valorisée à 250 millions de livres, selon des informations de Sky News de mi-février.

La société a également annoncé, dans un communiqué de presse séparé en date du même jour, qu’elle avait cédé abrdn Capital, sa filiale de gestion discrétionnaire au Royaume-Uni, à LGT. La société de la famille princière du Liechtenstein a déboursé 140 millions de livres dans cette opération, qui lui permet de mettre la main sur 6,1 milliards de livres d’encours sous gestion et 140 employés répartis sur le territoire du Royaume-Uni et de Jersey. «Nous sommes en train de créer l’une des principales entreprises de gestion de patrimoine personnel au Royaume-Uni, et cet accord représente une étape importante dans notre stratégie visant à nous concentrer sur nos activités à forte croissance et dirigées par des plateformes», a justifié Stephen Bird, le directeur général d’Abrdn dans le communiqué.

Le plan d’Abrdn ne se limite toutefois pas aux délestages. La société de gestion a rappelé le recrutement de Peter Branner au poste de directeur des investissements, annoncé en début d’année. L’actuel directeur des investissements du fonds de pension néerlandais APG Asset Management prendra ses fonctions le 1er mai prochain.