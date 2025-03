L'analyste poursuit en indiquant que "les mauvais chiffres récents ne sont pas suffisants pour faire évoluer son message vers un discours accommodant et, pour l'instant, l'évolution du dollar contribue également à assouplir les conditions financières".

"Nous pensons que les marchés réagissent de manière excessive. Alors que le moral des consommateurs a baissé, les mauvais chiffres récents ne semblent être que temporaires. L'augmentation des revenus réels et des conditions financières toujours accommodantes soutiendraient la consommation et la croissance du PIB. Dans ce contexte, Powell devrait rejeter fermement la notion de stagflation", fait savoir Christophe Boucher.

Cependant, Powell affronte un défi de taille dans sa volonté de mener une politique équilibrée au sein d'un environnement économique complexe, avec des marchés actuellement sous pression et très volatils.

(AOF) - " La Fed devrait laisser ses taux inchangés lors de la réunion de demain. Nous ne prévoyons pas de changement de ton significatif de la part de Jerome Powell par rapport à ses déclarations précédentes. Il est probable qu'il répète que le marché du travail reste en bonne santé et que l'économie résiste, et qu'il n'y a donc pas d'urgence à réduire les taux à ce stade ", explique Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investement Solutions.

ABN Amro IS : "Powell devrait rejeter fermement la notion de stagflation"

