ABN Amro IS : " peu probable que la Fed donne des précisions sur sa politique monétaire "

Le marché obligataire évalue actuellement à 15% la probabilité d'une nouvelle hausse des taux du FOMC en septembre et à 75 % la probabilité d'une baisse des taux d'ici juin 2024, rappelle l'analyste.

Lors de sa conférence de presse post-réunion en juillet, Jerome Powell a indiqué que la Fed ne réduirait probablement pas ses taux d'intérêt avant le second semestre 2024.

Pour Christophe Boucher, " il est peu probable que le président de la Fed, Jerome Powell, donne des précisions sur les décisions imminentes en matière de politique monétaire. Jerome Powell continuera probablement à signaler que l'objectif d'inflation reste de 2 % et que la Fed est dépendante des données ".

Les investisseurs examineront ensuite attentivement toute remarque concernant le niveau des taux d'intérêt neutres (d'équilibre) dans l'économie post-pandémique, la durée pendant laquelle les taux d'intérêt devraient rester élevés et l'objectif d'inflation de 2%.

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions livre son analyse en amont du Symposium de Jackson Hole aux Etats-Unis. Selon lui, " le marché du travail et le consommateur américain sont restés résistants tout au long du cycle de resserrement actuel. Cela laisse les économistes perplexes ". " Le marché surveillera de près les indices permettant de savoir si la hausse des taux de la Fed en juillet était la dernière du cycle actuel ou quand la banque centrale américaine pourrait éventuellement passer d'une hausse des taux à une baisse des taux ", ajoute t-il.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.