ABN Amro IS : " la Fed s'attend à au moins deux hausses de taux de 25 points de base en 2023 "

Powell a déclaré que les réductions de taux de la Fed n'interviendraient que dans quelques années. " C'est l'une des remarques de Powell qui a attiré le plus d'attention ", commente Christophe Boucher.

" Mais la Fed reste dépendante des données et ces attentes concernant deux hausses supplémentaires ne font pas partie d'une politique de 'forward guidance' ", ajoute t-il.

(AOF) - La Fed a voté à l'unanimité le maintien des taux d'intérêt inchangés, mais signale de nouvelles hausses plus tard dans l'année. Les membres du FOMC ont sensiblement revu à la hausse leur évaluation du taux directeur approprié en fin d'année 2023. " Les membres de la Fed s'attendent désormais à au moins deux hausses de taux supplémentaires de 25 points de base pour 2023, autour d'un taux terminal de 5,625 % pour les fonds fédéraux ", déclare Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions.

