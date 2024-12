Pour l'instant, le marché a plutôt bien intégré le fait que les taux resteront plus élevés : de 7 baisses de taux pour 2025 en octobre, le marché ne prévoit plus que 3 baisses de taux pour 2025.

Les moteurs de l'inflation sont actuellement les prix de l'immobilier, qui sont décalés, et les prix des services, qui sont moins sensibles à la politique monétaire.

Après la précédente médiane de 4 baisses prévues pour 2025, les gouverneurs pourraient revoir ces attentes à la baisse, car ils peuvent se permettre d'être plus prudents grâce à des données économiques jusqu'à présent solides.

(AOF) - "La Fed devrait baisser ses taux de 25 points de base lors de la réunion de demain. Depuis sa dernière réunion, il n'y a pas eu de mauvaises surprises concernant l'inflation, ce qui devrait encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire. Toutefois, le ton des gouverneurs de la Fed devrait être plutôt hawkish étant donné que l'inflation n'est pas encore à son niveau cible et compte tenu de la vigueur de l'activité économique", affirme Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions.

ABN Amro IS : "la Fed devrait abaisser ses taux une fois par trimestre en 2025"

