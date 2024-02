Selon le gérant, ces chiffres "devraient confirmer cette position", car ils "confirment la tendance actuelle", à savoir que la Fed "semble disposer d'une marge de manœuvre beaucoup plus importante que la BCE".

(AOF) - "L'indice PMI américain est ressorti en zone d'expansion, mais légèrement en dessous du consensus", relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, au sujet des chiffres PMI de février aux Etats-Unis publiés ce jeudi. Il souligne que l'indice manufacturier "a défié les attentes, marquant le deuxième point de données consécutif au-dessus de 50". En outre, "l'industrie manufacturière et les services semblent converger après la divergence qui a marqué l'année 2023", remarque le gérant.

ABN Amro IS : "l'industrie manufacturière et les services semblent converger"

