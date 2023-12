ABN Amro IS : "l'économie américaine se dirige vers un ralentissement"

(AOF) - Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions a livré son analyse sur les dernières données de l'indice PCE aux Etats-Unis : "Les mesures de l'indice global et de l'indice de référence étaient conformes aux attentes du marché, à 3,5 % et 3 % en glissement annuel, soit une décélération par rapport aux 3,7 % et 3,4 % antérieurs". Alors que les données d'octobre sur le travail et l'inflation ont déjà fourni des indices sur l'orientation de la Fed, ce rapport ne fait que confirmer la tendance désinflationniste observée ces derniers mois.

"Les statistiques ont montré que les dépenses personnelles augmentaient à un rythme plus lent, ainsi que les revenus personnels, fournissant des preuves supplémentaires que l'économie américaine se dirige vers un ralentissement", conclut Christophe Boucher.