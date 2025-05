ABN Amro: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - ABN Amro parvient à se hisser dans le vert avec un gain de moins de 1%, à contre-courant de la tendance à Amsterdam (-1% sur l'AEX), aidé par Bank of America qui relève sa recommandation à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé à 22,9 euros.



Dans la perspective d'une réunion investisseurs en novembre qui pourrait voir le nouveau CEO s'attaquer à la rentabilité de la banque néerlandaise, le broker estime qu'il 'dispose de leviers clairs à actionner'.



Bank of America cite ainsi une meilleure efficience des coûts, du capital optimisé et des rachats d'actions plus élevés, mais il prévient que 'le plan, bien que réaliste, comporte un risque d'exécution'.





Valeurs associées ABN AMRO DR 22,6900 EUR Euronext Amsterdam +0,40%