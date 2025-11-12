ABN Amro acquiert NIBC Bank auprès de Blackstone
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:25
L'opération, valorisée à environ 960 MEUR (0,85 fois la valeur comptable), devrait être finalisée au second semestre 2026, sous réserve d'approbations réglementaires.
La transaction renforcera la position d'ABN Amro sur le marché néerlandais de la banque de détail et devrait générer un rendement du capital investi d'environ 18% d'ici 2029, avec un impact estimé de 70 points de base sur le ratio CET1.
Marguerite Bérard, directrice générale, souligne que cette acquisition 's'aligne pleinement sur la nouvelle stratégie axée sur la croissance rentable et l'optimisation du capital'.
ABN AMRO mettra fin à la marque Moneyou afin d'intégrer potentiellement celle de NIBC dans son portefeuille et prévoit la fusion d'ABN Amro Hypotheken Groep B.V. avec la banque mère pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
'NIBC Bank compte environ 500 000 clients particuliers et 175 entreprises clientes. L'objectif est d'accroître la part de marché d'ABN Amro dans le secteur bancaire de détail néerlandais', a commenté AlphaValue. De plus amples informations sur la stratégie à venir seront communiquées le 25 novembre 2025.
