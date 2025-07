ABN Amro: a finalisé l'acquisition de HAL en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - ABN Amro annonce ce matin avoir finalisé l'acquisition de Hauck Aufhäuser Lampe (HAL). Le groupe a obtenu toutes les approbations réglementaires nécessaires.



Cette opération a été réalisée auprès de Bridge Fortune Investment, une filiale du groupe Fosun International. Elle marque une étape importante pour la présence d'ABN AMRO sur le marché bancaire allemand.



'Avec l'acquisition de HAL, Bethmann Bank - la branche de banque privée d'ABN Amro en Allemagne - deviendra l'un des plus grands fournisseurs de services bancaires pour les clients privés fortunés, les entrepreneurs familiaux et les gestionnaires de fortune externes indépendants' indique le groupe dans son communiqué.



L'entité combinée comptera 2 000 employés sur 18 sites en Allemagne et au Luxembourg, et gérera des actifs d'une valeur de plus de 70 milliards d'euros, consolidant ainsi sa position de troisième acteur de premier plan dans le secteur de la gestion de patrimoine en Allemagne.



Marguerite Bérard, Directrice Générale d'ABN Amro, a déclaré : ' La future fusion créera un nouvel acteur majeur sur le marché allemand de la gestion de patrimoine et renforcera nos activités de banque de financement et institutionnelle, en offrant une gamme plus large de produits et de services à nos clients'.





