ABL Diagnostics : Renouvellement de 4 ans du contrat AP-HP* pour l’utilisation du logiciel NADIS®, dossier médical partagé de spécialité des maladies infectieuses

Woippy, le 30 Juin 2023 - ABL Diagnostics SA (ABL) annonce aujourd’hui le renouvellement du contrat de marché relatif au logiciel Nadis®, établi avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une durée de 4 ans. Utilisé depuis 2005 par l’AP-HP, Nadis® est un dossier médical électronique de spécialité pour les maladies infectieuses : structuré et alimenté en temps réel par les professionnels de santé, ce dossier médical partagé assure la prise en charge transversale des patients atteints par des maladies infectieuses, entre autres chroniques. Le logiciel Nadis® est également utilisable à des fins de recherche.



Actuellement disponible dans la majorité des hôpitaux publics français (CH/CHU), il est aussi utilisé dans plusieurs pays africains francophones. Ce logiciel, conçu par des experts cliniciens infectiologues, a obtenu le marquage CE en 2021. Il permet la collecte des données administratives, médicales et biologiques des patients. Il optimise la qualité de la prise en charge personnalisée des patients (système expert, prescriptions…).



Ce logiciel est mis à disposition dans un espace certifié HDS (Hébergement des Données de Santé) ou via des installations locales. Il est souvent intégré aux différents Système d’Information de Laboratoire (SIL) français. Il y a également l’échange automatisé des comptes-rendus de spécialité vers le Système d’Information Hospitalier (SIH) à travers des interfaces dédiées et sécurisées.