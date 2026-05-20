ABL Diagnostics renforce son leadership mondial dans le génotypage VIH avec DeepChek® Whole Genome HIV

Woippy, le 20 Mai, 2026 à 08:00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”), spécialiste des solutions de diagnostic moléculaire et de génotypage des maladies infectieuses, annonce de nouvelles avancées de sa solution DeepChek® Whole Genome HIV, consolidant ainsi l'un des portefeuilles VIH les plus complets du marché.



ABL Diagnostics propose désormais 10 solutions dédiées au génotypage VIH, associant kits et logiciels d'analyse bioinformatique pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques, centres de recherche, institutions de santé publique et entreprises pharmaceutiques.



La solution DeepChek® Whole Genome HIV intègre notamment un amplicon couvrant la région GAG du VIH, permettant la détection et le suivi de mutations associées aux nouvelles classes thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de capside tels que Lenacapavir et les futurs traitements antirétroviraux longue durée actuellement en développement clinique.



La solution offre une haute sensibilité analytique, démontrée jusqu'à 800 copies/mL actuellement (des techniques de concentration en cours de validation pour recherche permettent de cibler de très faibles charges virales), et fonctionne à partir d'ARN viral comme d'ADN proviral, y compris sur sang total. Associée au logiciel DeepChek®, elle permet une surveillance complète des mutations de résistance sur l'ensemble du génome VIH via les technologies NGS.