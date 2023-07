ABL Diagnostics reçoit une subvention de l’Etat et de la Région Grand Est pour le développement et le renforcement de sa plateforme DeepChek®-HIV

Woippy, le 13 Juillet 2023 - ABL Diagnostics SA (ABL) annonce aujourd’hui l’accord de l’Etat et de la Région Grand Est, dans le cadre de l’appel à projets « France 2030 régionalisé – projet d’innovation », pour l’octroi d’une subvention visant à soutenir le développement d'une nouvelle génération de kits de génotypage pour le VIH multi cibles, agnostique des plateformes de séquençage et avec l’utilisation de procédés industriels et logistiques moins consommateurs de carbone. Les modalités de l’aide ne sont pas divulguées.



Cette aide met en lumière l’accompagnement permanent de premier plan accordé à la société par la BPI, en tant que financeur et opérateur de l’Etat et de la région, et ce, depuis 2015. Il valide la stratégie de l’entreprise tant au niveau de sa technologie mais aussi de son modèle d’affaires et sa vision à long terme dans le domaine des maladies infectieuses et des résistances aux médicaments.



ABL Diagnostics SA (ABL) today announces the agreement of the State and the Grand Est Region, for the awarding of a grant aimed at supporting the development of a new generation of multi-target, multi-platform, and carbon-less HIV genotyping assays.