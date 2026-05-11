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ABL DIAGNOSTICS PUBLIE DES RÉSULTATS ANNUELS 2025 HISTORIQUES : EXPLOSION DU RÉSULTAT NET (+246%), FORTE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET ACCÉLÉRATION MONDIALE
information fournie par Boursorama CP 11/05/2026 à 08:00

Chiffre d'affaires en forte croissance de +30,4 % à 6,95 M€
Résultat opérationnel positif de 290 K€, dépassant les prévisions des analystes
Résultat Net qui s'envole à près de 1 M€ (987 K€)
Accélération de l'activité à l'international : 70 % du chiffre d'affaires réalisé hors de France, avec un réseau étendu à 57 distributeurs dans 50 pays
Une année de transformation majeure avec l'intégration des tests PCR syndromiques de Fast Track Diagnostics (FTD), de la gamme Vela Diagnostics et du test HPV RNA-Seq de l'Institut Pasteur

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ABL DIAGNOSTICS
2,9800 EUR Euronext Paris +24,17%

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