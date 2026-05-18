ABL Diagnostics propose une augmentation significative de son dividende au titre de l’exercice 2025

Proposition d'un dividende de 0,11 € par action en forte hausse (+120%), reflétant l'amélioration significative des résultats et la solidité financière de la Société



WOIPPY, France--18 mai 2026 8:00--Regulatory News:

ABL Diagnostics (Euronext Paris – FR001400AHX6), société spécialisée dans le diagnostic moléculaire des maladies infectieuses, annonce que son Conseil d'administration du 30 avril 2026 a décidé de proposer à l'Assemblée générale mixte du 30 juin 2026 le versement d'un dividende de 0,11 € par action au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.



Cette proposition, qui sera soumise à l'approbation des actionnaires, s'inscrit dans la continuité de la politique de rémunération engagée par la Société, après un premier dividende versé au titre de l'exercice 2024 d'un montant de 0,05 € par action. Elle traduit la volonté d'ABL Diagnostics d'inscrire dans la durée une perspective de retour aux actionnaires, en cohérence avec son développement et sa situation financière.



Le dividende proposé représente un montant global d'environ 1,77 million d'euros et serait, le cas échéant, détaché de l'action le 3 juillet 2026 pour un paiement prévu le 7 juillet 2026, exclusivement en numéraire.