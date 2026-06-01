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ABL Diagnostics élargit son portefeuille UltraGene de qPCR syndromique
information fournie par Boursorama CP 01/06/2026 à 08:00

Une gamme UltraGene de 45 références, de nouveaux panels respiratoires et des prototypes à haut niveau de multiplexage renforcent la plateforme de tests moléculaires d’ABL Diagnostics.

Woippy, le 1er juin 2026 à 08h00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD »), société innovante spécialisée en microbiologie et en séquençage de pathogènes, annonce aujourd’hui la poursuite de l’expansion de sa gamme UltraGene, renforçant le développement par la société de solutions flexibles de qPCR multiplex pour la recherche sur les maladies infectieuses et les applications de tests moléculaires.

Le portefeuille UltraGene comprend désormais une gamme de 45 références, couvrant un large spectre d’applications moléculaires syndromiques, notamment la recherche sur les pathogènes associés aux infections respiratoires, neurologiques, gastro-intestinales, aux fièvres tropicales et aux infections sexuellement transmissibles. Cette expansion reflète l’engagement continu d’ABL Diagnostics en faveur de panels qPCR évolutifs, adaptables et à haut contenu, conçus pour accompagner les laboratoires moléculaires spécialisés et les équipes de recherche.

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