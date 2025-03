ABL Diagnostics annonce un suivi Flash de la couverture financière de son titre par In Extenso Finance

ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") a annoncé aujourd’hui la publication avant marché par In Extenso Finance, société d’ingénierie financière de référence sur le marché français, d’un suivi Flash de la couverture initiale de son titre publiée le 26 juin 202, et d’un précédent Flash en décembre 2024.



Dans ce nouveau Flash, In Extenso Finance recommande de nouveau l’Achat Fort du titre avec un objectif de cours de 9,05 €.



ABL Diagnostics continue ses efforts pour mettre en avant sa visibilité boursière auprès des investisseurs et de continuer à démontrer les efforts de transparence entrepris par la société pour l’ensemble de ses publics (investisseurs, partenaires, clients, collaborateurs).



Le dernier Flash est disponible sur

• ABL Diagnostics : https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/03/Flash-ABLD-12-3-2025.pdf

• In Extenso Finance: https://finance.inextenso.fr/wp-content/uploads/2025/03/Flash-ABLD-12-3-2025.pdf



Les précédents documents sont toujours consultables sur le site internet d’In Extenso Finance, ainsi que sur le site d’ABL Diagnostics à

• https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2024/12/Flash-ABL-19-12-2024-FIN.pdf (Suivi) et

• https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2024/07/ABL-Dx-FR-26-juin-2024-FINAL-1.pdf (FR) et

• https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2024/07/ABL-DX-EN-26-June-2024-FINAL.pdf (EN) (Initiation).