 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,96
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax s'envole sur une rumeur d'intérêt d'Eli Lilly
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 11:45

L'action de la société de biotechnologie Abivax ABVX.PA grimpe mercredi à la Bourse de Paris, deux traders évoquant une rumeur de marché concernant un possible intérêt du géant américain pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N .

A 10h30 GMT, le titre Abivax s'envole de 19,6% à 125,60 euros, portant la capitalisation boursière de la société française à 9,7 milliards d'euros.

"Le mouvement de l'action est dû à la spéculation autour d'une possible offre d'achat", indique à Reuters Damien Choplain, analyste chez Stifel, sans évoquer Eli Lilly.

Abivax et Eli Lilly n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABIVAX
122,4000 EUR Euronext Paris +16,57%
ELI LILLY & CO
981,895 USD NYSE -1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank