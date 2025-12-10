Abivax s'envole sur une rumeur d'intérêt d'Eli Lilly

L'action de la société de biotechnologie Abivax ABVX.PA grimpe mercredi à la Bourse de Paris, deux traders évoquant une rumeur de marché concernant un possible intérêt du géant américain pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N .

A 10h30 GMT, le titre Abivax s'envole de 19,6% à 125,60 euros, portant la capitalisation boursière de la société française à 9,7 milliards d'euros.

"Le mouvement de l'action est dû à la spéculation autour d'une possible offre d'achat", indique à Reuters Damien Choplain, analyste chez Stifel, sans évoquer Eli Lilly.

Abivax et Eli Lilly n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour un commentaire.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)