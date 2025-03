Abivax publie ses rapports financiers auprès des autorités françaises et américaines de régulation des marchés financiers

PARIS, France –26 mars 2025 – 22:05 CET – Abivax SA (Euronext Paris & Nasdaq: ABVX) (“Abivax” ou la “Société”), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce le dépôt de son Document d'Enregistrement Universel auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et le dépôt de son Rapport Annuel (20-F) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 24 mars 2025.



Le Document d’Enregistrement Universel comprend le rapport financier annuel 2024, le rapport de gestion incluant le rapport sur la gouvernance d'entreprise, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes.



Ces documents pourront être téléchargés sur les sites internet d'Abivax (www.abivax.com/investors), de l'AMF (www.amf-france.org) et de la SEC (www.sec.gov/edgar).