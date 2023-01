ABIVAX PUBLIE DES NOUVELLES DONNEES SUR LE MECANISME D’ACTION ANTI-INFLAMMATOIRE D’OBEFAZIMOD

L’article scientifique, publié dans la revue à comité de lecture « Clinical and Translational Gastroenterology », décrit la capacité d’obefazimod à réguler sélectivement à la hausse un unique microARN, le miR-124, conduisant à une régulation à la baisse des cytokines pro-inflammatoires en agissant comme un « frein physiologique » sur l’inflammation, ainsi que son impact sur le système immunitaire in vitro dans un modèle murin des Maladies Inflammatoires de l’Intestin (MICI), et chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH)

Obefazimod est une petite molécule administrée quotidiennement par voie orale, actuellement testée dans des essais cliniques de phase 3 dans le traitement de la RCH

(programme ABTECT)

PARIS, France, le 5 janvier 2023 – 8h00 (CET) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la publication d’un article scientifique dans la revue à comité de lecture « Clinical and Translational Gastroenterology (CTG) » intitulé : “ABX464 (obefazimod) up-regulates miR-124 to reduce pro-inflammatory markers in inflammatory bowel diseases.”