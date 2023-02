ABIVAX PRESENTERA LORS DU 18EME CONGRES DE L’ECCO DES DONNEES ISSUES D’ECHANTILLONS SANGUINS ET DE BIOPSIES RECTALES DE PATIENTS ATTEINTS DE RCH ET TRAITES AVEC OBEFAZIMOD

Abivax présentera un poster présentant les résultats des analyses effectuées à partir de sang et de biopsies rectales des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH) qui confirment le nouveau mécanisme d’action d’obefazimod basé sur l’augmentation de l’expression d’un microRNA unique, le miR-124

La présentation du poster se tiendra le 3 mars 2023 lors du 18ème Congrès de l’ECCO, entre 12h30 et 13h30 (heure de Paris) et sera effectuée par Julien Santo, Ph.D., Directeur de Recherche Translationnelle chez Abivax et auteur principal de l’abstract

PARIS, France, le 14 février 2023 – 18h00 (CET) – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que son abstract a été sélectionné pour la présentation d’un poster lors du 18ème Congrès de l’ECCO qui se tiendra du 1er au 4 mars 2023 à Copenhague, Danemark. Le poster est intitulé : « Obefazimod upregulates miR-124 and downregulates the expression of some cytokines in blood and rectal biopsies of patients with moderate-to-severe ulcerative colitis. »