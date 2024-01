Communiqué de presse ABIVAX



Perspectives stratégiques d’Abivax pour 2024 et principales étapes au cours des 12 prochains mois.



• Publication des premiers résultats des essais d’induction du programme pivot ABTECT de phase 3 évaluant obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active attendue au premier trimestre 2025

• L’évaluation effective des candidats potentiels (oraux et injectables) associés à obefazimod en tant que thérapie combinée dans la RCH a débuté ; afin de soutenir la prise de décision sur une combinaison médicale, des données précliniques sont attendues au deuxième semestre 2024

• Les données de l’étude d’extension à long terme conduite avec une administration quotidienne orale de 25 mg d’obefazimod après un et deux ans de traitement sont attendues au cours du troisième trimestre 2024

• La demande d’Investigational New Drug (IND) pour l’étude de phase 2 d’obefazimod dans la maladie de Crohn (MC) a été approuvée ; Abivax va apporter des modifications au protocole d’étude sur la base de recommandations des autorités réglementaires américaines (FDA)

• Sélection du candidat médicament successeur d’obefazimod attendue au troisième trimestre 2024