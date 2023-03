ABIVAX NE DETIENT PAS DE LIQUIDITES NI DE DEPOTS AUPRES DE SVB OU D’AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES AMERICAINES

PARIS, France, le 13 mars 2023 – 12h00 (CET) – Abivax SA (la « Société », Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, a pris connaissance du fait que la Silicon Valley Bank (« SVB ») a été fermée le 10 mars 2023 par le Département Californien de la Protection Financière et de l'Innovation (California Department of Financial Protection and Innovation), qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (« FDIC ») en tant qu’administrateur judiciaire.

La Société ne détient pas de liquidités ni de dépôts auprès de SVB ou de toute autre institution financière américaine, et n’entretient aucune relation bancaire avec SVB. La Société n’est pas exposée aux problèmes de liquidité affectant la SVB ou toute autre institution financière américaine.