Communiqué de presse ABIVAX



Abivax met à disposition son Document d'Enregistrement Universel 2023.



Le Document d’Enregistrement Universel intègre notamment le rapport financier annuel 2022, le rapport sur le gouvernement d’entreprise établi par le conseil d’administration, ainsi que les conclusions des commissaires aux comptes. Pour la première fois, les comptes pour les exercices 2021 et 2022 ont été établis et inclus selon les normes françaises ainsi que selon les normes IFRS.



Le document peut être téléchargé sur le site Web de la Société (www.abivax.com) et sur le site Web de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). La version française du Document d’Enregistrement Universel sera disponible prochainement.