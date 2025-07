Abivax: lève 747,5 M$ via une offre d'ADS aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:26









(Zonebourse.com) - Abivax annonce le succès de son offre publique aux États-Unis portant sur 11,68 millions d'American Depositary Shares (ADS), représentant autant d'actions ordinaires.



L'offre inclut l'exercice intégral de l'option de surallocation, pour un produit brut total d'environ 747,5 M$ (637,5 ME), et un produit net estimé à 700,3 M$ (597,2 ME).



La biotech prévoit que ces fonds, combinés à sa trésorerie actuelle, financeront ses activités jusqu'au T4 2027, incluant la demande d'AMM (autorisation de mise sur le marché) pour son traitement de la rectocolite hémorragique, sous réserve de résultats favorables de phase 3.



Les ADS sont cotés sur le Nasdaq sous le symbole ABVX.





