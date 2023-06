Communiqué de presse ABIVAX



L'action Abivax intégrée dans les indices MSCI.



Les indices MSCI reflètent l’évolution des marchés boursiers à l’échelle mondiale afin d’aider le investisseurs à constituer des portefeuilles efficaces sur la base d’évaluations de risque et de rendement



MSCI fournit des outils et des services afin de faciliter la prise de décision de la communauté internationale des investisseurs, reflétant l’évolution des marchés et des segments d’actions dans le monde. Les indices MSCI sont composés d’actions à forte, moyenne et faible capitalisation et sont principalement utilisés comme benchmark ou comme référence de performance par des fonds mutuels à gestion active ou représenté par des fonds négociés en bourse (ETF – exchange-traded funds).