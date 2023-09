Communiqué de presse ABIVAX



Abivax fait un point d'avancement sur son activité opérationnelle et commerciale.



• L’inclusion de patients dans le programme clinique global de phase 3 (ABTECT) avance comme prévu ; les résultats d’induction et de maintenance sont attendus au premier trimestre 2025 et au premier trimestre 2026, respectivement

• Les résultats de l’essai de maintenance en ouvert conduit avec une dose d’obefazimod réduite de 50 mg à 25 mg démontrent une efficacité durable et aucun nouveau signal relatif à la sécurité d’obefazimod n’a été observé chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (« RCH ») qui sont dans leur 3ème et 5ème année de traitement

• Objectif prioritaire d’extension de la propriété intellectuelle d’obefazimod au niveau mondial audelà de 2035 et jusqu’en 2039

• Déploiement des opérations aux États-Unis en préparation de la commercialisation potentielle future du candidat médicament obefazimod sur le marché des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (« MICI ») aux États-Unis

• Une approche stratégique à plusieurs volets permettant d’assurer une solidité financière jusqu’au deuxième trimestre 2024 (avec extension possible jusqu’au quatrième trimestre 2024 si tirage de toutes les tranches d’emprunt), avec des résultats clés attendus jusqu’en 2026, et renforcement de l’excellence opérationnelle par l’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe dirigeante et le Conseil d’administration