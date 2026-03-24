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Abivax creuse ses pertes en 2025 sur des dépenses accrues
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 07:26

Abivax affiche une perte nette pour 2025 de 336,1 MEUR, à comparer à une perte de 176,2 MEUR l'année précédente, ainsi qu'une perte opérationnelle qui s'est également creusée, passant de 173 MEUR à 246,1 MEUR.

Ce creusement reflète essentiellement une augmentation des dépenses opérationnelles, avec des frais généraux et administratifs en croissance de 34,7 MEUR pour atteindre 67,7 MEUR, et des dépenses de R&D accrues de 31,2 MEUR pour atteindre 177,8 MEUR.

La société de biotechnologies disposait d'une trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de 530,4 MEUR à fin 2025, lui assurant un horizon de financement prévisionnel jusqu'au 4e trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.

"Grâce à une situation de trésorerie solide, nous sommes bien positionnés pour exécuter nos priorités stratégiques et préparer l'avenir", affirme son PDG Marc de Garidel, pointant également les dernières avancées de la société.

Abivax rapporte ainsi que la réunion du comité indépendant de surveillance et de suivi des données d'essais cliniques (DSMB) de l'étude ABTECT de phase 3, qui s'est tenue le 18 mars, n'a identifié aucun nouveau signal de sécurité.

Cette mise à jour positive soutient la poursuite de l'avancement du programme, la société restant en bonne voie pour publier les résultats de ses essais de maintenance ABTECT-UC à la fin du 2e trimestre 2026.

Enfin, Abivax indique avoir nommé Michael Nesrallah au poste de directeur commercial, apportant une expertise approfondie dans les MICI afin de soutenir la prochaine phase de croissance de la société.

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