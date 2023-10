Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market.



Abivax SA « Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes naturels de régulation de l'organisme afin de moduler la réponse immunitaire chez les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui la fixation du prix de ses titres pour son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market par le biais d'une augmentation de capital de 20.325.500 nouvelles actions ordinaires (les « Actions Nouvelles »), comprenant une offre au public de 18.699.460 actions ordinaires sous la forme d'American

Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant le droit de recevoir une action ordinaire, aux États-Unis (l' « l’Offre U.S. ») et une offre concomitante de 1.626.040 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis à certains investisseurs (le « Placement Privé Européen » et, avec l’Offre U.S., l’« Offre

Globale »).