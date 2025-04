Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la fin du recrutement des patients dans le cadre de ses essais de phase 3 ABTECT dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active.



• Les essais ABTECT de phase 3 (études 105 et 106) évaluant obefazimod chez des patients atteints de rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active ont inclus avec succès 1 275 participants, dépassant ainsi de 4 % l’objectif initial de 1 224 patients.

• Les premiers résultats (« top-line results ») des essais d'induction sur 8 semaines sont attendus au T3 2025, les données de maintenance sur 44 semaines devant être publiées d'ici le T2 2026. Sous réserve de résultats positifs, la demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (« NDA submission ») est planifiée pour le S2 2026.

• Les caractéristiques de référence en aveugle sont conformes à la population cible préalablement définie et sont cohérentes avec celles des participants à l’essai de phase 2b dans la RCH.

• La position de trésorerie assure le financement des opérations jusqu'à la publication des résultats des essais d’induction ABTECT et garantit une visibilité financière jusqu’au T4 2025.