Abivax annonce l’acceptation d’un « late-breaking »

abstract supplémentaire sur les essais d'induction

ABTECT de phase 3, qui sera présenté à l'occasion de

la semaine UEG (United European Gastroenterology)

Le nouvel abstract intitulé EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ D’OBEFAZIMOD CHEZ LES PATIENTS

ATTEINTS DE RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE MODÉRÉMENT À SÉVÈREMENT ACTIVE :

RÉSULTATS DE DEUX ESSAIS D’INDUCTION (ABTECT 1 et 2) DE PHASE 3, RANDOMISÉS,

EN DOUBLE AVEUGLE, CONTRÔLÉS PAR PLACEBO, D’UNE DURÉE DE 8 SEMAINES sera

présenté le dimanche 5 octobre, à 17h00, CEST

PARIS, France – Le 29 septembre 2025 – 22h05, CEST – Abivax SA (Euronext Paris :

FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie

au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques innovants pour soigner les maladies

inflammatoires chroniques, annonce ce jour la présentation accordée en dernière minute d'un nouvel

abstract sur son candidat médicament phare, obefazimod, dans le traitement de la rectocolite

hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, à l'occasion du congrès UEG (United

European Gastroenterology), qui se tiendra du 4 au 7 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.