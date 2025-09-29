Abivax annonce l’acceptation d’un « late-breaking »
abstract supplémentaire sur les essais d'induction
ABTECT de phase 3, qui sera présenté à l'occasion de
la semaine UEG (United European Gastroenterology)
Le nouvel abstract intitulé EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ D’OBEFAZIMOD CHEZ LES PATIENTS
ATTEINTS DE RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE MODÉRÉMENT À SÉVÈREMENT ACTIVE :
RÉSULTATS DE DEUX ESSAIS D’INDUCTION (ABTECT 1 et 2) DE PHASE 3, RANDOMISÉS,
EN DOUBLE AVEUGLE, CONTRÔLÉS PAR PLACEBO, D’UNE DURÉE DE 8 SEMAINES sera
présenté le dimanche 5 octobre, à 17h00, CEST
PARIS, France – Le 29 septembre 2025 – 22h05, CEST – Abivax SA (Euronext Paris :
FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie
au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques innovants pour soigner les maladies
inflammatoires chroniques, annonce ce jour la présentation accordée en dernière minute d'un nouvel
abstract sur son candidat médicament phare, obefazimod, dans le traitement de la rectocolite
hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, à l'occasion du congrès UEG (United
European Gastroenterology), qui se tiendra du 4 au 7 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.
