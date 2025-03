Abivax: 144,2 millions d'euros de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

" 2025 s'annonce comme une année charnière pour Abivax, marquant un moment clé dans notre développement ", déclare le directeur général Marc de Garidel. " Nous sommes très satisfaits des avancées réalisées en 2024, démontrant à la fois une discipline financière rigoureuse et des progrès cliniques significatifs. Notre position de trésorerie sécurise notre financement jusqu'au 4e trimestre 2025, permettant de finaliser l'enrôlement complet de l'étude Abtect au 2e trimestre 2025 ainsi que d'obtenir les résultats top-line de la phase d'induction de 8 semaines au 3e trimestre 2025, une étape clé majeure pour Abivax. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.