ABIONYX renouvelle son engagement dans la Déficience LCAT (Maladie de Norum) et fait le point sur ses avancées à l'occasion de la Journée Mondiale des Maladies Rares

ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), biopharma de nouvelle génération dédiée au développement de biomédicaments innovants basés sur une apolipoprotéine apoA-I recombinante pour le traitement des maladies inflammatoires les plus sévères, fait aujourd’hui le point sur ses avancées et confirme son engagement dans une maladie rare, la Déficience LCAT ou « Maladie de Norum ».



Conformément à sa Raison d’Etre inscrite dans ses statuts, « Développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients », ABIONYX Pharma est engagée dans les maladies inflammatoires les plus sévères où les besoins médicaux sont les plus élevés et sans traitement existant.