Abionyx réalise une augmentation de capital
Cette émission, représentant environ 1,66% du capital : à titre d'illustration, un actionnaire qui détenait un nombre d'actions représentant 1% du capital d'Abionyx Pharma avant l'émission, représente après l'émission 0,98% du capital social.
L'objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la société de biotechnologies afin d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin 2026 et de poursuivre le projet SEPSIS dans la cadre de France 2030.
Le règlement livraison devrait avoir lieu 19 décembre. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Valeurs associées
|3,1950 EUR
|Euronext Paris
|-7,26%
