Abionyx Pharma : visibilité financière jusqu'au second semestre 2026

(AOF) - Le groupe Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2025, qui ne relève que de sa filiale IRIS Pharma dans l'activité de recherche sous contrat (CRO) en ophtalmologie. Le groupe n’a confié aucune étude à IRIS Pharma ce semestre. L’activité de la filiale IRIS Pharma devrait rester stable sur l’année malgré un contexte économique défavorable dans le secteur de la recherche mondiale.

Le groupe ayant anticipé l'an passé la baisse de l'activité clinique, et de ses besoins propres durant ce nouvel exercice, la structure de coûts d'IRIS Pharma déjà optimisée devrait permettre la poursuite des objectifs de rentabilité.

Au 30 juin 2025, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 3,4 millions d'euros (contre 5,3 millions au premier semestre 2024) incluant le remboursement du CIR d'IRIS Pharma (478 K€) et avant le remboursement du CIR d'Abionyx Pharma (604 K€).

La société indique que sa visibilité financière est portée jusqu'au second semestre 2026.

