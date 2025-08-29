 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 709,48
-0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abionyx Pharma : visibilité financière jusqu'au second semestre 2026
information fournie par AOF 29/08/2025 à 09:20

(AOF) - Le groupe Abionyx Pharma a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2025, qui ne relève que de sa filiale IRIS Pharma dans l'activité de recherche sous contrat (CRO) en ophtalmologie. Le groupe n’a confié aucune étude à IRIS Pharma ce semestre. L’activité de la filiale IRIS Pharma devrait rester stable sur l’année malgré un contexte économique défavorable dans le secteur de la recherche mondiale.

Le groupe ayant anticipé l'an passé la baisse de l'activité clinique, et de ses besoins propres durant ce nouvel exercice, la structure de coûts d'IRIS Pharma déjà optimisée devrait permettre la poursuite des objectifs de rentabilité.

Au 30 juin 2025, la trésorerie d'Abionyx Pharma s'établit à 3,4 millions d'euros (contre 5,3 millions au premier semestre 2024) incluant le remboursement du CIR d'IRIS Pharma (478 K€) et avant le remboursement du CIR d'Abionyx Pharma (604 K€).

La société indique que sa visibilité financière est portée jusqu'au second semestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
2,9600 EUR Euronext Paris +2,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank