ABIONYX Pharma réussit la fabrication d’un troisième lot d’apoA-I humaine recombinante CER-001 selon le nouveau bioprocédé industriel innovant et robuste



• Succès complet de la bioproduction industrielle de CER-001, l’un des biomédicaments les plus avancés



• Préparation de la bioproduction exigeant la réalisation de 3 lots consécutifs pour l’Autorisation de Mise sur le Marché



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, 18 décembre 2023, 18h00 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce le succès de la réalisation d’un troisième lot pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 selon la dernière méthode innovante et robuste.