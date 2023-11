ABIONYX Pharma présente les données de l'étude RACERS dans le sepsis à l’occasion de la Semaine du Rein (« Kidney Week ») du Congrès Annuel 2023 de l'American Society of Nephrology

Efficacité hautement significative de CER-001 dans le sepsis induisant une réduction soutenue et statistiquement significative des endotoxines (LPS) et une diminution conséquente des cytokines inflammatoires et des marqueurs du dysfonctionnement endothélial



Réduction de la gravité des Lésions Rénales Aiguës (AKI – Acute Kidney Injury), tendance à la baisse de la mortalité, durée de séjour plus courte en unité de soins intensifs

Stratégie thérapeutique prometteuse de CER-001 dans le sepsis, améliorant les résultats et atténuant l'inflammation et les lésions des organes, avec le potentiel de sauver des vies



Stratégie thérapeutique prometteuse de CER-001 dans le sepsis, améliorant les résultats et atténuant l'inflammation et les lésions des organes, avec le potentiel de sauver des vies





Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, Etats-Unis, 2 novembre 2023, 18h00 CET – ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce aujourd'hui les résultats complets de l'essai clinique de phase 2 RACERS évaluant CER-001, une thérapie basée sur l'apoA-I pour le traitement du sepsis, à l’occasion de la présentation d’un poster lors de la Late Breaking Clinical Session de la Kidney Week de l’édition 2023 du Congrès Annuel de l'American Society of Nephrology (ASN).