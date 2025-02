ABIONYX Pharma, lauréat de l'appel à projets « i-Démo » du plan France 2030, obtient 8,7 M€ de soutien de l’Etat pour combattre le sepsis, 3ème cause de mortalité dans le monde

• L’appel à projets « i-Démo » du plan France 2030, opéré pour le compte de l’État par Bpifrance, permet à ABIONYX Pharma de révolutionner le traitement du Sepsis grâce à son biomédicament de synthèse CER-001, mimant l’apoA-I,

• L’apoA-I est une protéine circulante très importante du corps humain par ses effets sur la réduction de l’inflammation sévère et la protection des tissus et organes,

• ABIONYX Pharma, seule société au monde à savoir synthétiser et produire industriellement cette apoA-I pure, plus stable et plus fonctionnelle que la protéine naturelle, fait partie des 20 projets retenus en biothérapie, bénéficiant de 8,7 millions d’euros dont 26% en subventions.



Toulouse, FRANCE, Westlake CA, USA, 20 février 2025 à 7h30 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce aujourd’hui que son développement clinique dans le sepsis a été retenu par l’appel à projets « i-Démo » du plan France 2030 opéré pour le compte de l’Etat par Bpifrance.



