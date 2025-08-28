 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Abionyx Pharma flambe : entrée en discussions avec un partenaire de premier plan dans le sepsis
information fournie par AOF 28/08/2025 à 10:07

(AOF) - Le titre Abionyx Pharma bondit de 28,73% à 2,98 euros à la faveur de l'entrée en discussions avec un partenaire de premier plan dans le sepsis. La société de biotechnologie indique que cet acteur " reconnu pour son leadership dans le domaine de la santé " explore avec elle " la mise en place d’une collaboration d’envergure visant à accélérer le développement et la mise sur le marché de CER-001 dans le sepsis ".

