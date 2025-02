ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de trésorerie du 4ème trimestre 2024

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, 27 février 2025, 18h30 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), healthtech de nouvelle génération dédiée au développement de biomédicaments innovants basés sur une apolipoprotéine apoA-1 recombinante pour le traitement des maladies inflammatoires les plus sévères, fait le point aujourd’hui sur son activité et sa position de trésorerie au 31 décembre 2024.



ABIONYX Pharma a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 4,6 M€ pour l'exercice 2024. Ce montant est issu de l'activité de sa filiale IRIS Pharma, qui est restée stable en 2024 par rapport à 2023, et ce malgré un contexte économique défavorable sur le secteur des CRO.